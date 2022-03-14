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龔明鑫：俄烏戰事最糟恐致台灣通膨率上看2.5%

2022/3/14 11:08
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，連帶影響國際能源價格飆升，帶來極大不確定性；國發會主委龔明鑫今天表示，估計最糟糕情況下，油價至年底上漲3成，將推升全年消費者物價指數約0.6個百分點，通膨率上看2.5%。

立法院經濟委員會今天邀請國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、中央銀行副總裁嚴宗大等人報告「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」，並備質詢。

會中朝野立委都相當關注俄烏戰爭對台灣經濟的影響，尤其美英宣布禁止俄羅斯石油進口，外界關注其他國家是否跟進；龔明鑫表示，目前其他國家還沒有宣布同樣措施，俄羅斯也說已下訂的合約「要賣的會繼續賣」，不會反向抵制，後續將密切關注相關發展。

不過龔明鑫指出，根據國發會估算，「最糟最糟的情況下」，對於台灣經濟成長率影響可能下降0.37個百分點；至於物價影響，按照主計總處預估，當原油價格上漲10%，會推升消費者物價指數（CPI）上漲0.2個百分點，接下來如果石油上升30%，反映至台灣CPI就是0.6個百分點。

根據主計總處2月發布的最新經濟預測，估2022年台灣經濟成長率為4.42%，CPI上漲1.93%。

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龔明鑫坦言，今年物價看起來很有可能超過2%；最糟情況下CPI上升0.6個百分點，消費者物價指數年增率可能會因而升至2.5%左右，但這樣的水準跟全世界相較「還算是溫和的」；若後續配合央行的貨幣政策調整，對物價衝擊或許會更小。

立委關切台灣是否面臨停滯性通膨，龔明鑫回答，台灣不會有停滯性通膨的問題，國發會和央行估計差不多，經濟影響受衝擊程度落在0.3至0.4個百分點之間，即便成長受抑，4%左右的成長率在全世界還是非常好，「沒有停滯性問題」。（編輯：郭無患）1110314

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