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當吳宗憲兒是詛咒也是祝福 鹿希派盼還有機會努力

2022/3/15 13:46（3/15 14:11 更新）
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歌手鹿希派曾因失言與涉嫌抽大麻菸惹風波，他說，這是人生最大2次打擊，除檢討外希望還能奮力一搏，還有機會能繼續在音樂上努力。（容易文創提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月15日
歌手鹿希派曾因失言與涉嫌抽大麻菸惹風波，他說，這是人生最大2次打擊，除檢討外希望還能奮力一搏，還有機會能繼續在音樂上努力。（容易文創提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月15日
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（中央社記者王心妤台北15日電）歌手鹿希派曾因失言與涉嫌抽大麻菸惹風波，鹿希派說，這是人生最大2次打擊，除檢討外希望還能奮力一搏。他也說身為吳宗憲的兒子既是詛咒也像祝福，希望能闖出自己的一片天。

鹿希派2018年遭網友爆料在社群平台揚言做炸彈炸台北市政府，吳宗憲隔天就證實是鹿希派貼文，並開道歉記者會；去年底鹿希派在信義區夜店外涉嫌抽大麻菸，遭警方移送台北地檢署偵辦，最後以新台幣10萬元交保。

鹿希派接受中央社記者專訪說，這2件事是人生當頭棒喝，不只需要檢討，還有重新思考音樂對自己的意義，之前都只知道自己在做音樂，但不理解要做什麼內容，直到推新專輯，才希望展現自己的思考過程和多面性。

鹿希派出道後總被稱為吳宗憲的兒子，他說：「這是詛咒但也是祝福。」因有吳宗憲的知名度，讓他更容易被注意到，但也因是吳宗憲的兒子，做音樂要被看見反而更不容易，「我覺得這像遊戲，沒有爸爸的關卡難度比較低，如果難度高，榮耀就是更大」。

對於曾失言以及惹「麻」煩，鹿希派說，目前仍希望以同樣的名字再努力一次，「現在的感覺就像是遊戲角色有3條命，我現在只剩1條了。雖然之前搞砸了，但我還是想做好音樂，現在能做的除了衝，沒有別的辦法」。

鹿希派表示，之後也將同步往幕後音樂製作努力，希望能用自己的能力與風格，為音樂打造出有完整概念的一整張專輯。（編輯：張芷瑄）1110315

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