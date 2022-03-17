王力宏李靚蕾家事調解開庭 視訊進行不公開

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（中央社記者劉世怡台北17日電）歌手王力宏與妻子李靚蕾婚變延燒，李女日前聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，北院家事庭今天開庭調解不公開，全程採視訊進行，王力宏、李靚蕾及律師都不會現身法院。

王力宏與李靚蕾離婚風波延燒。李靚蕾不滿王力宏片面向紐約法院請求變動探視方案，她則向台北地方法院提出聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，雙方提出證據供法院審理。

台北地方法院家事庭今天上午開庭調解（不公開）；法官考慮避免雙方出席造成不必要的干擾，日前通知開庭全程採視訊方式進行，王力宏、李靚蕾及雙方律師都不用現身法院。

法界人士表示，為了保護家事事件關係人和家庭的隱私及名譽，家事事件開庭時，原則上不公開，法院也不會對調解過程及結果對外說明。

依據司法院公布的家事聲請狀（請求酌定未成年子女權利義務行使負擔之人）範例，聲請人須說明雙方協議離婚狀況以及雙方就未成年子女權利義務之行使或負擔協議情形，並就聲請人自身職業、身體健康、經濟能力以及與子女感情良好等，在為子女最佳利益下，請求法院酌定由聲請人擔任子女權利義務行使負擔之人。（編輯：陳仁華）1110317