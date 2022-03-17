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王力宏風暴
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王力宏風暴2/44

王力宏、李靚蕾家事調解 視訊開庭7小時有共識

2022/3/17 19:40
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（中央社記者劉世怡台北17日電）歌手王力宏與妻子李靚蕾婚變延燒，李女聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，北院家事庭今天開庭視訊進行調解逾7小時。北院表示，兩造有共識，考量隱私及子女最佳利益，且不透露細節。改期續行調解。

王力宏、李靚蕾以及雙方律師於上午9時30分上線採視訊調解，下午1時50分左右暫停休息用餐，下午3時半續行調解，直到晚間6時50分左右庭訊結束。

台北地方法院表示，兩造有共識，考量隱私及子女最佳利益，就調解過程的討論內容，希望遵循不公開的原則，亦不公諸媒體，且兩造有共識不透露調解的細節。

全案緣於，王力宏與李靚蕾離婚風波延燒；李靚蕾不滿王力宏片面向紐約法院請求變動探視方案，她則向台北地方法院提出聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，雙方提出證據供法院審理。

台北地方法院家事庭就此親權事件案，今天上午首次開庭調解（不公開），挑選院內走廊最深處的調解室，以免人來人往或音量過大而外洩視訊內容。法官考慮避免雙方出席造成不必要的干擾，日前已通知開庭全程採視訊方式進行，王力宏、李靚蕾及雙方律師都不用出庭。（編輯：張銘坤）1110317

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