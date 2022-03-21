拍片安全受矚目 北市規劃請業者通報勞檢處

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）「初擁」劇組11日發生拍攝意外，2名工作人員墜谷搶救不治。台北市勞動局表示，預計規劃請在北市拍片的業者要通報勞動檢查處，派員針對有風險的作業現場輔導。

多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」今年2月開鏡，3月11日前往苗栗南庄神仙谷取景，黃姓攝影師及王姓收音助理在收工時，卻不慎跌落溪谷，傷重不治。

北市勞動局新聞稿指出，今天由導演朱延平，召集中華民國電影事業發展基金會、台北市電影戲劇職業工會、中華民國導演協會、台北市紀錄片從業人員職業工會、台北市電影委員會等13人代表，與勞動局長陳信瑜，共同研商提升影視業從業人員職業安全衛生知能。

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會議中達成3項決議，預計規劃請在台北市轄內拍片的影視業者通報勞動檢查處，派員現場輔導較具風險的拍片作業；定期召開電影戲劇業四方平台會議，由勞動局召集文化局、影視業者資方及勞工一起參加。此外，將請副市長黃珊珊指定相關局處，與影視業建立單一聯繫窗口。

陳信瑜指出，已責成勞動檢查處4月起，先辦理4班乙種職業安全衛生業務主管及20班影視業從業人員一般安全衛生教育訓練，以提升影視業從業人員職安衛意識，事前做好現場危害風險評估，以降低災害發生。（編輯：李錫璋）1110321