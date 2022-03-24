呂秀蓮計畫出版小說 曝政治懸案都有真相

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）前副總統呂秀蓮日前接受李四端主持的「大雲時堂」節目專訪，談到開創女權及人權運動所遇到的種種困難，更透露打算撰寫政治小說，並與茶藝館合作，店名是「一扇窗茶藝館」。

呂秀蓮在節目中表示，影響自己深遠的人之一，莫過於哥哥呂傳勝，從小哥哥就常常帶她出去遊玩，說了許多偉人及政治家的故事，還教導她：「跌倒了，就要自己站起來。」由於呂傳勝曾當過爭議事件的辯護律師，呂秀蓮想追隨哥哥腳步，便進入法律系就讀，立志成為「偉大的政治家」，美麗島事件時，哥哥甚至還當呂秀蓮的辯護律師。

呂秀蓮認為超越性別的重要性，要先做人，再做男人或女人，為提倡當年被誤為「異端邪說」的新女性主義，她除了設置婦女保護專線外，還開設「拓荒者之家」咖啡廳，在戒嚴時代背景之下，經常是黨外運動人士的聚會之處。

呂秀蓮說，不過咖啡廳營業額連連虧損，且剛出版的書就被查禁，後來發現最信任的店經理竟是調查局人員，好幾名親近的夥伴也是調查局派來的，心灰意冷之際，只好結束咖啡廳營業。但也因此讓她奠定新女性主義理念基礎，更成為當時女權運動的先驅。

呂秀蓮說，當年因為知悉台灣與美國即將斷交，放棄在哈佛的學業，毅然決然來台參選，藉以向民眾訴說更多理念。在一次公開演講之後，突然爆發美麗島事件，導致呂秀蓮入獄，當年國外求學的教授孔傑榮到監獄看她，邊哭邊自責應該反對她回台，每每說起這段往事，總是讓呂秀蓮無法忘懷。

出生在諾曼第登陸當天的呂秀蓮，從小極度厭惡戰爭，並發誓有生之年不想看見戰爭發生，她表示，所以這幾年自己全力投入追求和平，認為任何會引起戰爭的主張都要譴責。她覺得抗中不一定能保台，並主張修復兩岸關係，盼以後能成立「中華邦聯」和「太平洋邦聯」，到時台灣就是一個中立國，可以作為緩衝區，也可以有調停的作用。

呂秀蓮透露，未來打算撰寫政治小說，想把政治人物的嘴臉透過小說表達出來，並認為所有政治懸案，或多已有真相浮出只是不能公布，因為公布後可能會動搖國本。

此外，呂秀蓮也打算和茶藝館合作，店名預計為「一扇窗茶藝館」，取自呂秀蓮著作「尋找另一扇窗」，店中展出呂秀蓮蒐集50年文物，民眾可以邊喝茶邊看文物。（編輯：張雅淨）1110324