好萊塢撤出無片可放 俄擬扶植國片引進亞洲電影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）多年來，俄羅斯電影工作者格列科娃（Mila Grekova）靠著將好萊塢電影翻成俄文維生，但在莫斯科揮軍入侵烏克蘭後，她突然沒了工作。

法新社報導，好萊塢5大巨擘迪士尼（Disney）、華納兄弟影業（Warner Bros）、環球影業（Universal Pictures）、索尼影業（Sony Pictures）與派拉蒙影業（Paramount Pictures）全都停止在俄羅斯發行新片，讓俄羅斯電影院沒有最新的賣座鉅片可播放。

但格列科娃沒有因此反對總統蒲亭（Vladimir Putin）。56歲的格列科娃說：「今天我討厭的是西方，而不是蒲亭。」

她說：「寶萊塢在俄羅斯可能會取代好萊塢，但現在要我學印度語，實在是太晚了。」她指的是印度拒絕譴責莫斯科入侵烏克蘭，或與西方國家一同制裁俄羅斯的立場。

俄羅斯的電影產業才剛從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦，現在又因為烏克蘭戰事陷入混亂。

跟許多遭受制裁的產業一樣，俄羅斯的電影產業與西方分道揚鑣，轉而發展自己的本土電影或往東引進亞洲電影。

俄羅斯人很愛看電影，根據歐洲影視觀測站（European Audiovisual Observatory）統計，去年有1億4570萬人買票進戲院，人數為歐洲國家中最高。

許多人都是買票觀賞好萊塢電影，這些電影通常會有俄語配音，而不是有俄語字幕。

在好萊塢撤出前，俄羅斯電影公司Mosfilm-Master一個月幫約10部外國電影配音，大多是英語發音的電影。

Mosfilm-Master經理柏林（Yevgeny Belin）在莫斯科的高科技配音室告訴法新社，我們的生意如今「掉了2/3」。

他說：「疫情期間，我們有電影可以上映，但沒有電影院營業。現在，電影院開門了，卻沒電影播放。」

俄羅斯國家劇院業主協會（National Association of Cinema Owners）上個月表示，電影產業的收益可能會損失高達80%。

為了適應這種狀況，Mosfilm-Master正在尋覓韓文與中文翻譯，但70歲的柏林說，由於有文化差異，他「不認為亞洲電影可以引起俄羅斯人共鳴」。

幫電影配音30年的柏林說：「西方人跟我們比較接近。」

自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭後，俄羅斯連鎖電影院「卡洛」（Karo）旗下35家戲院出售的電影票減少了70%。

俄羅斯政府已承諾將向電影製片與電影院提供金援與減稅優惠，希望扶植更多本土電影取代好萊塢電影。

卡洛總裁津尼亞科娃（Olga Zinyakova）說：「俄羅斯人將自己更深入地探索。」她提到1990年代邪典電影（cult movie）「兄弟」（Brat）在數家莫斯科戲院再度上映的成功經驗。

津尼亞科娃也準備讓更多亞洲與拉丁美洲片上映。她說：「當好萊塢回歸時，俄羅斯市場與觀眾將不再一樣了。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110406