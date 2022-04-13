「正負之間」4男主秀浪漫橋段 挑戰最高吻戲次數

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新生代演員林上豪（左起）、石承鎬、鄭齊磊、李見騰主演BL台劇「正負之間」，4人13日合體現身線上記者會，為15日將開播的新劇牽手宣傳造勢。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月13日

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）新生代演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰主演的影集「正負之間」，標榜是最多吻戲的BL台劇，今天舉辦線上記者會，4人大方秀出劇中浪漫橋段。

製作人暨日本投資方代表宋鎵琳與總導演姜秉辰，今天攜林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰、林逸欣及艾雨帆亮相宣傳。全劇標榜創下BL台劇吻戲次數最高，因此兩對CP也在現場大秀劇中浪漫情節，互撩對方、壁咚、安全之吻，讓粉絲在直播中看得頻頻尖叫。

首次嘗試BL劇的林上豪透露，自己是第一次跟男生拍吻戲，覺得相較於和女生拍吻戲，沒什麼差別，不過他認為「男生的嘴唇比女生好親」，而自己印象最深刻的是剛開始親吻時，手部姿勢比較僵硬，後來調整後才變得比較好，也讓他挺有成就感。

與林上豪搭檔的石承鎬則靦腆分享，因為劇本吻戲真的超多，拍到後期反而是導演叫他跟林上豪「不要再親了」，讓全場笑翻。李見騰則坦言，自己吻戲不管是對男生或女生，經驗都不多，沒有特別感受，但能跟優秀的演員和團隊合作非常開心。

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「正負之間」描述鄭則守（林上豪飾）與傅理躬（石承鎬飾）2人從小到大都陪伴在彼此身邊，如今既是律師事務所的同事、也是鄰居；不料，維持20幾年的友情平衡意外動搖，這2個原本處於天秤兩端的對等存在開始傾斜，悸動的心往彼端逐漸滑去，一發不可收拾。

「正負之間」將於15日起每週五中午在台日同步上線更新，分別於CATCHPLAY+影音平台，及Rakuten TV、Video Market播出。（編輯：陳仁華）1110413