加濕器殺菌劑毒害2萬人 空氣殺人揭南韓真實事件

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）電影「空氣殺人」將震撼南韓社會的「加濕器殺菌劑毒害事件」搬上大銀幕，這起事件造成2萬多人喪命，百萬人染上肺病，更讓總統文在寅正式道歉。

片商發布新聞稿分享，在南韓近代史上除了戰爭外，死亡人數最多的事件，就是在2011年首度公諸於世、轟動全韓的「加溼器殺菌劑毒害事件」。這項產品有近1000萬名消費者使用，是每個家庭的必需品，卻因此造成逾100萬人染上肺部疾病、2萬多人死亡。

由於加溼器必須加入處理過的乾淨水，然而使用後易積垢產生細菌，因而才有針對加溼器殺菌的產品推出，卻也導致這起因濫用化學物質，進而成為世界首例、更是南韓史上最嚴重的社會事件發生。不過更讓人震驚的，是製造商明知道產品對人體有害，卻為了自身利益持續量產，國家還批准這個產品的上市。

本片導演趙榮善以原著小說「菌：加濕器殺菌劑和不言而喻之事」為基礎，經過長達6年的資料調查與驗證，進行劇本改編並執導。透過電影，趙榮善不只是向社會告發，更具備讓觀眾產生共鳴的戲劇性要素，以及溫暖人心的感性人情。

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本片小說原著作者蘇在沅一直關注社會弱勢議題，期望透過電影「空氣殺人」提醒觀眾，「如果忘記並抹去這個記憶，下一個犧牲者就將會是我們。與其說這是描述受害者的作品，不如說是為了保護未來的我們所必須銘記的歷史，讓悲劇不再重複發生。」

電影「空氣殺人」描述一名男子因使用加濕器殺菌劑，造成愛妻因為不明肺病過世，他必須與毫無勝算的律師一同為受害者抗爭，並與殺人者「加溼器殺菌劑」展開搏鬥。全片集結金相慶、李先彬、尹敬浩、徐令姬等韓星主演，將在5月13日於全台上映。（編輯：張雅淨）1110417