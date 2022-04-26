中國劇組也遭監管 須建立演職人員考評制度

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（中央社台北26日電）中國整頓演藝圈，現在擴及到拍攝電視劇、網路劇的劇組。相關行業協會昨天聯合發布新規，要求劇組應建立演員、職員的職業道德考評制度，證據確鑿違反的應向有關部門反映。

中國廣播電視社會組織聯合會、中國網路視聽節目服務協會25日發布「電視劇網路劇攝製組生產運行規範（試行）」，嚴格規範劇組運作。

規範稱，這是為了進一步促進行業正規化、標準化建設，加強電視劇網路劇製作生產監督和運行規範管理，保障攝製組工作人員的生命和財產安全，合理有效地控制製作成本，抵制行業不正之風，杜絕違法亂紀行為，促進電視劇網路劇創作生產高質量發展。

規範要求劇組應建立「演職人員職業道德考評制度」，對於演職人員違反職業道德的行為且有確鑿證據的，應向所屬行業協會或相關部門反映。

劇組必須嚴格按照國家廣電總局要求，在確保劇作主題思想導向正確的基礎上，進一步加強服裝、化妝、道具、場景管理，切實從源頭防範服化道景不當使用和其他特定畫面及聲音出現細節錯誤、內容問題。

劇組也必須嚴格執行國家廣播電視總局相關法規，堅決抵制不合理高片酬；嚴格規範電視劇片酬合約管理，嚴禁「陰陽合同」、「天價片酬」、偷逃稅等違法違規行為；不得惡性競爭，不得以演員為唯一議價標準，堅決遏制索取和哄抬高片酬的不良行為。

劇組成員還必須遵守國家法律、法規和政策，踐行社會主義核心價值觀，弘揚愛國主義精神，抵制一切有損國家榮譽、破壞宗教信仰和民族團結的行為，抵制各種邪教組織和危害社會安定團結的非法活動及行為；遵守社會道德和公序良俗，杜絕黃、賭、毒等違法行為；遵守職業道德和行業自律公約；依法履行納稅等法定義務。

規範明定，如有違反上述情節，視情節及後果輕重，可依據國家法律法規規定和劇組合約的有關條款進行相應處罰，並賠償由此給劇組造成的損失。

規範還明定劇組未經批准不得改變拍攝計畫，堅決反對「臨場罷演罷拍」的惡劣行為。

劇組除了嚴禁酗酒、打鬧鬥毆、恃強淩弱等不良行為；也不得怠工、罷工。規範要求杜絕一切消極怠工行為，如有罷工罷演行為發生並影響拍攝進度，鬧事的組織者和參與者應賠償所產生的經濟損失直至被劇組除名。

即便是食宿、差旅，規範也要求劇組制定標準，杜絕特殊化和攀比。

規範還要求，堅決制止破壞自然環境和國家文物等野蠻拍攝行為，做到「文明拍戲」。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1110426