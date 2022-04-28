「練痟話」哏圖疑諷柯文哲 公視台語台：無影射

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北28日電）公廣集團風波不斷，繼公視片庫遭刪、華視播報出錯後，公視台語台臉書貼文哏圖遭疑調侃台北市長柯文哲「軟封城」建議，引發爭議。台語台今天在臉書說明，並無影射一事。

公視台語台27日在官方臉書教台語單字的「看面冊學台語」單元發文中，分享「練痟話」詞彙，並解釋其華語為「胡說八道、隨便亂說話」。繪圖小卡則畫出一名戴眼鏡男子在螢幕中喊「封起來」，一旁的民眾直呼「唅，閣咧練痟話矣」，被網友認為疑似在調侃柯文哲最近提出的「軟封城」，引發爭議。

不僅國民黨立委林奕華在貼文底下留言：「身為公廣集團的公視，現在直接變側翼了嗎？」也有民眾表示雖有同感，「但是公廣集團的官方社群媒體適不適合影射國內特定政治人物，可能還需要斟酌吧」，目前這則貼文已被台語台下架。

公視台語台傍晚在臉書說明，「看面冊學台語」單元每天會蒐羅近日時事新聞，並做成哏圖，便於更多人學習台語。而最近「封城」概念是近日社群媒體討論度最高的現象。

台語台說，近期COVID-19疫情變化快速，民眾需精確、明瞭具體作法，「太多口水名詞，不但不利防疫，而且容易引起社會恐慌」。台語台指出，「封城」之說，易讓人連想中國上海諸多現象，因此將「封城之說」稱之為胡說八道（練痟話）的概念，作為哏圖，以此提供給大眾學習台語，認識時事，以及討論政策，並無影射。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台語台表示，公視節目製播準則強調，涉及公共利益、政治、具爭議之敏感議題時應審慎處，「公視台語台作為公廣媒體之一，應該站在人民角度，傳播正確訊息，檢驗相關的政治、公共利益等時事話題，但也確實應更為審慎處理具爭議之議題，秉此精神及製播規範自我檢討與要求」。

台語台說，公視基金會明天將召開節目暨新聞自律委員會，將針對此議題，就教於學者專家並進行檢討，並依照相關工作規則做內部處理。（編輯：管中維）1110428