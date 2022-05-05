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美饒舌嘻哈音樂先驅刺死遊民 被判16年徒刑

2022/5/5 11:29
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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國饒舌與嘻哈音樂先驅基德克里奧爾（Kidd Creole）於2017年持刀刺死一名遊民，今天被判處16年有期徒刑。

現年62歲的基德克里奧爾上月在紐約法院以一級非預謀殺人罪名被定罪。他本名為奈森尼爾．葛洛佛（Nathaniel Glover），早年曾協助成立「閃耀大師與狂暴5人組」（Grandmaster Flash and the Furious Five）樂團。

法新社報導，基德克里奧爾當時在紐約曼哈頓街上，與55歲受害者喬里（John Jolly）起了言語衝突後，用尖刀向喬里胸部刺了兩刀。喬里被人發現時，身上有多處刀傷，在送醫途中死亡。

基德克里奧爾是「閃耀大師與狂暴5人組」創始成員之一，這是第一個於2007年進入「搖滾名人堂」（Rock and Roll Hall of Fame）的饒舌樂團。

這個開山祖樂團於1970年代在紐約布朗克斯區（Bronx）成立，當時饒舌和嘻哈音樂尚處於早期發展階段，「閃耀大師與狂暴5人組」因此被視為先驅。

1982年，這個樂團推出The Message一曲造成轟動，名列「滾石雜誌」（Rolling Stone）史上最偉大500首歌曲排行榜上第51名。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110505

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