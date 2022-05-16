瑞士公投通過 全球性串流媒體須贊助本土劇製作

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（中央社蘇黎世15日綜合外電報導）瑞士選民今天公投通過，贊成讓Netflix、亞馬遜（Amazon）、迪士尼（Disney）等全球性串流媒體出資贊助瑞士本土影劇製作。

路透社報導，根據最後結果，略高於58%的選民支持這項提案。這是根據瑞士直接民主系統舉行的3項全國性投票之一。

瑞士將成為最新一個引進類似措施，支持本土電視與電影製作並促進本土影劇內容發展的歐洲國家。

瑞士內政部長柏塞茲（Alain Berset）今天在記者會上表示：「這項結果凸顯影片製作在瑞士的文化重要性。」

根據這項被稱為Lex Netflix、具約束性的公投，國際串流服務業者須拿出在瑞士營收的4%，投資瑞士本地的影片製作。

投資型態可包括購買本地製作的影片、自製節目或成立投資基金。

Netflix表示尊重這項結果，並將與政府合作落實規定。

Netflix發言人表示：「我們認為好的故事來自各地，過去我們也有投資瑞士的內容。」

亞馬遜婉拒評論，迪士尼則尚未回覆記者詢問。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110516