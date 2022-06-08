黎巴嫩導演改編童年戰爭經歷 盼歷史別再重演

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（中央社記者王心妤台北8日電）黎巴嫩導演奧亞力穆恩奈斯首部長片「黎巴嫩的天空」，耗時8年自編自導童年經歷戰火真實故事。他認為，戰爭首要影響到的就是教育，希望電影給人民發聲機會，歷史也不要重演。

導演奧亞力穆恩奈斯（Oualid Mouaness）在「黎巴嫩的天空」中，藉由小男孩在學校喜歡女同學的視角，用稚嫩的眼光看見大人的慌亂以及戰爭的殘酷。穆恩奈斯透露，是從700名素人演員中選出飾演小男主角的童星穆罕默德達利（Mohamad Dalli）。

穆恩奈斯表示，兒時曾因為寫情書讓媽媽被請到學校，當時不懂為何年紀小就不能戀愛，因此希望每個孩子都能擁有「迷戀」的情感，因為這是件美好的事。

穆恩奈斯也說，為了讓小演員們融入故事，必須時刻帶著相機，先讓孩子們忘記鏡頭，才捕捉得到他們最自然的一面。

這部片也與「我想有個家」導演娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）合作，拉巴琪表示，童年也感受過黎巴嫩戰爭的無情，希望藉由作品為自己國家及社會底層人物發聲。由於她曾與多名素人演員合作，這次與童星們合作也沒有遇到困難，「這些孩童還沒有被制約，他們的反應都是最真實的。」

「黎巴嫩的天空」將於6月10日全台上映。（編輯：張雅淨）1110608