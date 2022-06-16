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蘋果新聞網出售
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蘋果新聞網出售1/10

葉一堅：台灣蘋果新聞網出售公告是經過授權

2022/6/16 16:01（6/16 16:15 更新）
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台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售，蘋果日報台灣分公司代表人葉一堅16日表示出售的公告是經過授權。圖為蘋果新聞網位於內湖的辦公大樓現況。（中央社檔案照片）
台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售，蘋果日報台灣分公司代表人葉一堅16日表示出售的公告是經過授權。圖為蘋果新聞網位於內湖的辦公大樓現況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北16日電）台灣蘋果新聞網8日宣布完成出售，蘋果日報台灣分公司代表人葉一堅今天表示出售的公告是經過授權，也提到大量解僱員工是因公司剩餘資金9月前將用罄，但強調多數員工將轉移新東家留用。

台灣蘋果新聞網宣布完成出售後，香港壹傳媒公司卻在香港交易所發出澄清公告。公告指出，壹傳媒公司清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事現正調查此事，並強調「若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動」。

香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司代表人葉一堅今天發出給同仁的一封信，內容指出，6月8日宣布台灣蘋果新聞網已出售及交接的公告都經過授權，並沒有無權處分公司的情事發生，其他傳言也會在相關事宜談妥後主動說明及澄清。

葉一堅指出，需要大量解僱員工是因香港蘋果日報資金遭凍結，導致台灣蘋果新聞網金流斷鏈，剩餘的資金將於9月前用罄，只能將員工大量解僱。但多數員工都有機會轉移到新東家並留用，他也會盡最大努力向新東家謀求最大福利，未經留用的員工，也會盡監督責任保障權益。

葉一堅同時感謝蘋果日報工會對交易案的支持，將會依照授權合法完成交易細節，也會召開勞資協商會議，保護全體員工的權益。

對此，記者致電蘋果日報工會，截稿前無回應。（編輯：陳政偉）1110616

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