龔德邀父母演出葬禮盼珍惜現在 柯朋宇唱真實自我

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（中央社記者王心妤16日台北電）歌手龔德新歌「行過」MV以自己的葬禮表現，甚至邀請親生父母演出，讓他拍攝過程一度紅了眼眶，希望大家能珍惜現在。演員柯朋宇新歌「非賣的青春」則唱出真實的自己。

龔德以專輯「00」入圍今年金曲獎最佳客語歌手獎，其中「行過」是龔德第一首客語創作，講述追求夢想的心路歷程，也在影片收錄家鄉苗栗的風景。MV以葬禮形式呈現，讓龔德化身天使，以亡者視角看著來弔唁的人們，希望提醒自己要珍惜當下，也感謝在音樂路上陪伴自己的人們。

龔德在MV中邀請親生父母客串演出，兩人原本排斥葬禮設定，經過說服後，最後更加碼父母兩人合唱的片段。龔德說：「行過是寫給父母的歌，如果能有他們參與MV，對我來說意義非凡，也能藉此留下珍貴的紀錄和回憶。」

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另外演員柯朋宇曾參與電視劇「追兇五百天」演出，近日則找回歌手身分推出創作單曲「非賣的青春」，花了1年製作及錄音。柯朋宇表示，過程中一直沒達到自己覺得滿意的程度，最後使用「演員」的方式用聲音表演。

柯朋宇此次也與音樂人保卜巴督路合作，藉由保卜巴督路的吉他聲表現出青春有時濃烈、有時清淡的酸甜苦辣。柯朋宇表示，跟保卜巴督路合作無間，就算討論了一整天仍然還有熱情，甚至會在半夜分享靈感。他也感謝保卜巴督路鼓勵他要忠於自己，不需要逼自己完美，而是透過歌聲傳遞自己真實的模樣。（編輯：方沛清）1110616