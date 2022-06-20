「衝擊效應」奧斯卡名導保羅海吉斯涉性侵 義大利南部被捕

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（中央社羅馬19日綜合外電報導）執導奧斯卡最佳影片「衝擊效應」的加拿大知名導演保羅海吉斯（Paul Haggis），因涉嫌犯下嚴重性侵害罪，在義大利南部被捕。

義大利新聞社（ANSA）和義大利艾吉新聞社（AGI）報導，義大利南部布林底希（Brindisi）檢方在聲明中說，導演兼編劇保羅海吉斯「基於對一名年輕外國女性的偏見，涉嫌犯下嚴重性侵害和嚴重人身傷害等罪行」。

保羅海吉斯透過他的義大利律師拉佛吉爾（Michele Laforgia），否認上述指控。

新聞媒體引述拉佛吉爾的話報導，保羅海吉斯說，「儘快展開調查，我徹頭徹尾都是無辜的。」

檢察官辦公室和拉佛吉爾今天皆未在下班時間回覆希望提供更多消息的請求。

69歲的保羅海吉斯憑藉「衝擊效應」（Crash），在第78屆奧斯卡獲得最佳影片、最佳原創劇本兩項獎座，在演藝圈中占有一席之地。

根據報導，保羅海吉斯日前抵達義大利觀光小鎮奧斯杜尼（Ostuni），參加本月21日於當地新開辦的電影節Allora Fest。

檢方表示，電影節登場前，受害者據報一直和保羅海吉斯待在一起。他們說，「嫌疑人前些時候認識這名年輕女子，涉嫌強迫她發生性關係。」

檢方還表示，這一起事件導致這名女子「被迫尋求醫療照護」。

這並非保羅海吉斯首次捲入性侵害案件。2018年時，一名公關狀告海吉斯在電影首映會過後對她施暴。民事審判期間，有另外3名女性出面指控保羅海吉斯不當性行為。保羅海吉斯否認指控。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110620