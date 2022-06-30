公視探港人無「法」來台恐懼 抗爭者遭吼滾回去

（中央社記者葉冠吟台北30日電）「公視主題之夜SHOW」本週將播出入圍奧斯卡最佳紀錄短片的「不割席」，探討港人移民來台困境。曾參與反送中運動、來台工作的香港抗爭者小玟坦言，就曾遭吼「滾回去」。

公視今天發布新聞稿分享，紀錄片「不割席」由挪威導演安德斯．漢默（Anders Hammer）執導，他在2019至2020年到香港記錄抗爭現場，跟隨示威者走在街頭上，站在第一線，重現示威者所面對的壓力及情緒。內容包含「中大保衛戰」、「理大圍城」等反送中運動的關鍵衝突事件。

漢默表示：「香港所承受的一切，慢慢地影響著我的拍攝對象，這是整個紀錄片創作過程中最讓人感到痛苦的。」節目映後論壇邀請Podcast「百靈果NEWS」主持人凱莉、香港抗爭者小玟、香港漫畫家柳廣成等人談論政治庇護在台灣是否可行。

公視提到，2019年香港經歷「反送中」運動後，截至2021年，已有逾10萬人搬離香港，不少人用不同方式選擇來到台灣。協助流亡港人的庇護工作的NGO工作者王曦說明，台灣目前沒有庇護機制，只能用「專案處理」，如果是曾參與反送中運動的前線手足，處境會比一般的投資或專業移民更艱難。

在「不割席」中被拍攝的香港反送中運動倡議者邵嵐，2020年因國安法關係離開香港，她表示有考慮來台灣，但礙於台灣還沒有完善難民政策，加上政治因素的人身安全顧慮，最後選擇在美國華盛頓特區定居，從事國際倡議工作。

目前取得工作簽證、在台灣工作的小玟也語帶無奈：「香港人的身分在台灣很難拿到簽證，加上我是在中國出生的香港人，想要拿居留證更是難上加難。 」

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談到港人在台安全問題，小玟曾有被跟蹤騷擾經驗，她描述對方不僅拿著手機對著他們的臉拍攝，還直接飆罵：「你們這些香港人就是暴徒，誰給你們來的，滾回香港」，雖是特例，但對方無理的行徑讓她很傻眼。

小玟不諱言這次蒙面上節目，就是考量到香港家人的安危，無法避免「被消失」的恐懼，希望自己往後能在台灣安心地生活。柳廣成也說，會選擇從香港移民來台，是為了有更自由的創作空間，但作為公眾人物的情況比較特殊，家人也是在冒險，期許可以儘快將家人都接過來。（編輯：陳政偉）1110630