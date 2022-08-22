「初戀的惡魔」怪咖組合破案 林遣都問候台灣觀眾

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）日本男星林遣都和仲野太賀近期合作新日劇「初戀的惡魔」，錄製影片向台灣觀眾問好，兩人是17年好友，卻少有機會共演，這次合作讓林遣都大讚好友變成「出色的男人」。

friDay影音今天發布新聞稿，由「東京愛情故事」、「四重奏」編劇坂元裕二所創作的懸疑喜劇「初戀的惡魔」，描述4名在警察署工作、各屬不同部門的怪咖刑警，以和刑警不一樣的感性和推理破解棘手案件，最新一期出現滿島光飾演的全新神秘角色，為劇情帶來一波高潮。

談及「初戀的惡魔」劇名，林遣都表示，拿到第一集草稿時，劇名還沒有定案，很好奇會是什麼樣的作品。仲野太賀補充：「因為聽到初戀這兩個字，就會直覺是愛情故事，但看了以後就知道不只是個愛情故事，很好奇會是怎樣的愛情故事以及『惡魔』代表的是什麼？」

兩人透露現場拍攝氣氛超級融洽，點出故事裡面4個角色都是警界沒有辦案權力的邊緣人怪咖，比起試圖破解的案件，他們各自擁有的秘密反而更接近犯罪。

特別的是，林遣都與仲野太賀因電影「野球少年」相識，擁有長達17年的友情，雖然私下常見面，但同台合作經驗不多，不知道對方工作時的真面目。

經過這次共演「初戀的惡魔」後，才知道兩人彼此默契相當不錯。林遣都覺得仲野太賀腦筋動得快，加上開朗的個性，跟他在同一個場合就會很開心，還讚「他已經成為出色的男人」。仲野太賀則因這次合作，發現與林遣都對戲過程中，內心會不禁驚呼「原來他有這樣的一面」，心想這人還真的深藏不露。

林遣都向台灣觀眾強力推薦「這是一部非常罕見的連續劇」，仲野太賀則希望台灣觀眾看得開心，「為了帶給大家超乎期待的精彩劇情，我們戲裡戲外全力以赴，請大家一定要看到最後！」

「初戀的惡魔」每週日在friDay影音更新上架。（編輯：管中維）1110822