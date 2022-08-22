曾難敵政治電檢 波蘭名導「機遇之歌」完整版重現

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波蘭電影大師奇士勞斯基經典神作「機遇之歌」，曾被政治電檢刪減，近年進行數位修復，將以122分鐘完整版重返銀幕，9月2日在全台正式上映，這也是台灣首次上映此版。（光年映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月22日

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）以「雙面薇若妮卡」、「藍白紅三部曲」電影廣為台灣觀眾熟知的波蘭導演奇士勞斯基，曾被政治電檢刪減的經典作品「機遇之歌」，將以122分鐘完整數位修復版重返銀幕。

「生命中有些小插曲會改變你的一生，由不得你。」片商指出，電影「機遇之歌」以80年代波蘭為背景，甫休學的醫學院學生維克急於搭乘火車前往華沙。當他趕到車站時，火車已發動，維克奮力追趕，命運也從此分出3條支流，或許成為共產黨員、或是參與黨外民主運動，又或者成為一名刻意疏離政治的普通醫生。

全片多重因果的敘事技巧，後續啟發90年代2部電影「蘿拉快跑」及「雙面情人」。但身為開山祖師爺，「機遇之歌」在哲學思考方面始終難以被突破，導演奇士勞斯基（Krzysztof Kieslowski）將生命中的偶然造就不同走向，在某些事物似乎又有微妙呼應精湛呈現。

特別的是，「機遇之歌」在1981年就已拍攝完成，沒想到碰上波蘭政府宣布戒嚴，大幅緊縮輿論空間，因劇情涉及政治議題，原版122分鐘的電影，即便已被波蘭電檢局剪掉8分鐘的敏感片段，依然慘遭查禁，被冷凍長達6年。

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直到1987年因政治局勢緩和，「機遇之歌」終於被獲准於坎城影展亮相，一放映轟動全場，也揭開奇士勞斯基在國際影壇如雷霆般的崛起。不過當時仍是以114分鐘版本公映，直到近年數位修復，才由當年攝影師克日什托夫帕庫斯基（Krzysztof Pakulski）親自監督復原添加8分鐘的完整版，這也是台灣首次上映此版。

「機遇之歌：數位修復版」9月2日在全台正式上映。（編輯：管中維）1110822