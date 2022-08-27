東協音樂節9月新加坡登場 台灣音樂人助陣

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）創立於2020年的東協音樂節連續2年以線上方式進行後，今年將首度舉辦實體音樂節，預定9月於新加坡登場，來自台灣的獨立樂團I Mean Us、緩緩及新秀LÜCY等音樂人將登台助陣。

東協音樂節（ASEAN Music Showcase Festival）發布新聞稿表示，過去2年舉辦線上音樂節的反應不俗，今年在疫情逐漸消退後，決定於9月10日、11日在新加坡虎豹別墅首次舉辦實體音樂節。

主辦單位指出，這將是疫情以來的首個東南亞國際音樂節，共有來自東南亞7國及台灣、印度等音樂人登台表演，展現亞洲多元音樂面貌。

在「台灣東協造音行動」特別企劃及台灣文化部、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處的支持下，今年東協音樂節邀請3組台灣音樂人共襄盛舉，包括曾入圍金曲獎最佳樂團的I Mean Us（IMU）樂團、曾參與西班牙著名音樂節Primavera Pro的獨立搖滾樂團「緩緩」，還有走夢幻流行曲風的年輕樂壇新秀LÜCY。

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主辦單位表示，這次參與表演的東南亞陣容集合不同音樂類型、風格的歌手及樂團，包括馬來西亞人氣電子及藍調歌手NYK、新加坡樂團Amateur Takes Control、柬埔寨嘻哈巨星 VannDa、印尼人氣創作歌手Pamungkas等。

表演名單還包括來自印度的爵士搖滾樂團Jatayu、馬來西亞出生的澳洲籍歌手Yeo。今年也首次邀請來自寮國、緬甸的歌手，以線上直播方式參與演出。（編輯：陳惠珍）1110827