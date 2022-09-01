鳳飛飛辭世10年新書預購夯 黃子佼寫詞追憶

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（中央社記者王心妤台北1日電）已故「帽子歌后」鳳飛飛好友分享回憶中的她成為新書「掌聲想起 鳳飛飛」，預購後連5天佔據博客來、金石堂即時榜冠軍。藝人黃子佼以她的名曲「月朦朧鳥朦朧」為題親筆寫文。

鳳飛飛在桃園大溪出生，不只擁有「掌聲響起」、「我是一片雲」等經典歌曲，也主演侯孝賢執導的「風兒踢踏踩」、「就是溜溜的她」。鳳飛飛2012年因肺腺癌病逝，之後獲頒褒揚令，及金曲獎和金鐘獎特別貢獻獎。

鳳飛飛家人邀請她的好友分享回憶中的鳳飛飛成為新書，上月24日開放預購後，連續5天佔據博客來與金石堂即時榜冠軍。黃子佼一直是鳳飛飛的歌迷，擔任新書發表記者會主持人後，又加碼下訂300餘本作為中秋賀禮分送給親友，希望在鳳飛飛遠颺10週年之際，讓更多人想起她也記得她。

黃子佼也寫下「一年容易又秋天是嗎、而每到中秋月圓花好、我總會想起一首老歌、鳳飛飛月朦朧鳥朦朧」，以鳳飛飛名曲「月朦朧鳥朦朧」為靈感分送祝福。

風飛飛的兒子趙彣霖透過台灣鳳飛飛慈善基金會表示，媽媽總能解決所有困難，現在沒有媽媽的陪伴，他的毅力無法跟媽媽相比，連仿效都達不到，不過從小媽媽給予自己的教育，每每在遇到困難與障礙時，都能拿出面對的勇氣。

「掌聲想起 鳳飛飛」今天起實體上架。（編輯：管中維）1110901