新北市女性影展首映會 紀錄片「廳下火」引共鳴

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（中央社記者王鴻國新北26日電）2022女性影展首映會今天在新北市政府舉辦，首映片是播放由導演鄭慧玲拍攝的「廳下火」紀錄片，探討傳統文化對女性的束縛，引發共鳴。市長侯友宜表示，推動性平應從自身做起。

新北市政府結合台灣女性影像學會於今天舉行「2022新北市女性影展首映會」，侯友宜與大家一同觀賞探討傳統文化對女性的束縛「廳下火」紀錄片。

「廳下火」內容主要記錄台灣非常重視傳統文化的客家族群，在以男性為主的觀念中，未婚或離婚的女兒不能葬在家塚或入祀祖塔，出嫁的女兒不能參加祭祖，隨時代演變，女性意識的崛起，女性的地位慢慢提升。

侯友宜等人映後參與座談會，大家紛紛分享親身經歷及對女性權益的觀點。導演鄭慧玲表示，她在讀研究所時被告誡，女性不可以坐在攝影箱上，應該是某種忌諱；但她在拍片時，曾有女性說累了，可不可以借坐一下她的攝影箱？她說當然可以，改變要從自身做起。

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侯友宜表示，他自己家中就有3個女兒，因此，推動性平應從自身做起。他下班後就會與妻子一同分擔家務，不僅促進家庭和諧，也以身作則推廣性別平等的理念。

他表示，新北市是一座包含多元性別、種族及文化的大都市，在將近4百萬的人口裡面有51%是女性，市府透過月經平權、性別友善廁所等方式落實性別平等，並提倡女性也能在職場追求升遷嶄露自身價值的觀念，期盼提升女性權益。（編輯：李錫璋）1110926