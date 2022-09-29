廖家儀童年市場豬腳攤長大 手遭砍傷縫21針

女星廖家儀29日表示，自己是活生生的市場囝仔，小時候跟媽媽在市場賣豬腳，上課在學校、下課就在市場，手臂上更留有一道長刀疤。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月29日

（中央社記者葉冠吟台北29日電）女星羅巧倫、廖家儀、陳仙梅今天出席民視八點檔「市井豪門」媒體茶敘，廖家儀劇中飾演市場小販，現實中小時候真的在市場幫媽媽賣豬腳，手上甚至留有一道縫了21針的長疤。

3人在劇中飾演情同姐妹的國中同學，命運各有各的坎坷。陳仙梅是嫁入豪門、老公卻外遇的的主播，廖家儀在市場開店賣水餃，老公卻欠賭債，而羅巧倫看似被捧在手心的豪門千金，老公卻早逝。

陳仙梅在「市井豪門」裡經羅巧倫牽線，嫁給哥哥吳皓昇成了豪門媳婦，為傳宗接代承受莫大壓力，笑言透過這個角色能體會豪門飯碗不好捧的心酸面。戲外結婚多年育有2子的陳仙梅，透露婚前媽媽一心希望她能嫁入豪門，還曾被安排跟有錢人相親，但她認為家庭生活平實就好，幸福表示：「自己嫁給愛情，自己當好門。」

而遠嫁香港、睽違11年後再拍八點檔的廖家儀則分享，原本為了新角色扛了好幾箱行頭回台灣，卻因為角色和何豪傑是在市場開店賣水餃的夫妻，不僅得素顏上陣，還被導演嫌皮膚太白得塗黑。不過現實中，廖家儀是活生生的市場囝仔，小時候跟媽媽在市場賣豬腳，上課在學校、下課就在市場，手臂上更留有一道長刀疤。

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傷痕源於有年端午節，廖家儀的爸媽在市場爭執時，媽媽正好在剁豬腳，自己在旁邊找錢給客人，手伸出時不小心被媽媽劃傷，當場血流如注。但當時生意忙，廖家儀跟媽媽拿了500元自己去醫院掛急診，整整縫21針。

而在前一檔戲「黃金歲月」飾演黃雪琴使壞的羅巧倫，則透露角色下場是「可恨之人必有可憐之處」，請觀眾好好期待大結局，她笑說黃雪琴真的挺可憐，已經被罵一整年，也保證觀眾會在最後看到爆哭。（編輯：張芷瑄）1110929