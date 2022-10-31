泰「黑幫少爺」見面會秀中文 驚喜化身台灣高中生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

泰國BL劇「黑幫少爺愛上我」世界巡迴見面會30日晚間在台北舉行，男主角Mile（左）和Apo（右）特別穿上台灣男子高校制服，還真的繡上兩人名字，相當用心。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北31日電）泰國BL劇「黑幫少爺愛上我」世界巡迴見面會昨晚在台北舉辦首場，吸引上千粉絲力挺，男主角Apo和Mile更特別換上台灣男子高校制服，嘴甜和粉絲近距離互動、大喊「我愛你」。

「黑幫少爺愛上我」（KinnPorsche The Series）劇組16位主要成員29日抵達台灣，昨今兩天在台北國際會議中心開唱熱舞，和粉絲近距離接觸，並透過歌舞、舞台劇等元素，將劇中經典橋段在舞台上重現。

至今已陸續到不同國家巡迴演出的他們，10月中才剛完成韓國首爾場活動，聽聞29日梨泰院發生嚴重踩踏傷亡事件，成員表示相當痛心，昨晚活動期間特地透過旁白，帶領全場觀眾為韓國靜默致哀。

昨晚活動擷取多段「黑幫少爺愛上我」經典劇情在舞台上演出，包含男主角Mile和Apo第一次接吻橋段，不過就在兩人臉幾乎要貼近時，導演卻立即暗燈吊足胃口，也讓台下粉絲哀鴻遍野，相當有趣。

既然來台灣，成員們當然也誠意十足苦練中文，更派出16人中的主唱擔當Jeff演唱周興哲的「你好不好」，作為獻給台灣粉絲的禮物，Mile和Apo也深情對唱老歌「月亮代表我的心」，讓全場粉絲溫馨一起大合唱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而Mile和Apo在巡演每一站服裝都有小巧思，先前的首爾場和馬尼拉場分別穿上韓服與泰國傳統服飾，昨晚的台北場則以台灣男子高校制服亮相，還真的繡上兩人名字，並以經紀公司Be On Cloud作為學校名稱。

身穿制服的兩人特別從觀眾席現身，除了用中文「我愛你」熱情與觀眾近距離互動，還幽默即興上演學長學弟互動橋段，讓粉絲尖叫聲不斷。主辦單位最後透露，今晚第2場的演出適逢萬聖節，粉絲可以期待會有不同的驚喜。（編輯：張銘坤）1111031

泰國BL劇「黑幫少爺愛上我」世界巡迴見面會30日晚間在台北舉行，男主角Mile（右）和Apo（左）對唱老歌「月亮代表我的心」，讓全場粉絲溫馨一起大合唱。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月31日

泰國BL劇「黑幫少爺愛上我」世界巡迴見面會30日晚間在台北舉行，16名主要演員一字排開，相當有氣勢。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月31日