朴珍榮新片翻轉形象 剃平頭分飾2角喊辛苦都值得

（中央社記者王心妤台北10日電）韓團GOT7成員朴珍榮主演新片「失控正義」將於12月9日同步韓國上映。朴珍榮不只分飾2角更剃了平頭，還有復仇打鬥戲，但他表示，「不能不拍這部電影，再怎麼辛苦都要嘗試。」

「失控正義」導演金性秀昨天率領演員朴珍榮、金永敏、金東輝、宋健僖（又譯宋建熙）、許棟原（又譯許棟元）出席發布會。電影改編同名小說，故事描述一對雙胞胎的弟弟意外身亡，哥哥為了復仇獨自進入少年輔育院。

導演金性秀稱讚朴珍榮的演技，他表示，「偶像活動時的朴珍榮，跟身為演員的朴珍榮不同，他自然的模樣給我留下深刻印象。雖然擁有善良的形象，但也有犀利敏銳的眼神，給我留下很深刻的印象。」

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朴珍榮表示，一開始想過自己能否勝任這樣有野性的角色，也因為好奇和故事很有吸引力，跟導演見面時產生「不能不拍」的想法，再辛苦都要嘗試。朴珍榮也說，分飾2角不是變身，雖然有負擔，但也沒有餘力擔心，「重要的是導演和製作團隊很照顧我，讓我先拍完弟弟的角色，之後才拍攝哥哥的角色，獲得了很多照顧。」

朴珍榮此次為了劇情剃平頭，他說：「與其說為了改變形象選擇這部作品，不如說現在不演這個角色，可能就演不了了。角色被放置到那個環境，本身就會變成那樣，所以是為了配合角色而改變裝扮與髮型。」（編輯：張芷瑄）1111110