Ozone新歌破255萬點閱 赴韓拍MV被要簽名

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自選秀節目「原子少年」發跡的男團Ozone近日赴韓國訓練並拍攝新MV，登上韓國入口網站及新聞。（圖取自instagram.com/_ozone.official_）

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（中央社記者王心妤台北24日電）自選秀節目「原子少年」發跡的男團Ozone推出新單曲O.A.O.後，近日赴韓國訓練並拍攝新MV，登上韓國入口網站及新聞。成員也透露吃飯時自我介紹是台灣偶像，還被老闆要簽名。

Ozone由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，新歌O.A.O.的MV從1日上架至今，累積255萬次觀看次數。

若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube。影片來源：Ozone

這次飛往韓國，祖安和哲言是第一次到首爾，兩人到哪都覺得很新奇。祖安稱讚韓國建築物有質感，哲言笑說：「什麼都想拍照，手機裡一堆建築物的照片。」

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佳辰表示，煥鈞出發前曾警告其他成員韓國天氣冷，一定要戴手套跟耳罩，不然耳朵可能冷到掉下來，大家就決定以去北極的狀態準備。沒想到天氣不冷，讓煥鈞笑回：「可能情報錯誤，現在比較暖。」

子翔剛好在韓國度過生日，特別開直播跟粉絲互動，小秀了一段韓文的自我介紹，其他成員也驚喜送上蛋糕慶生。成員在直播中也和粉絲分享趣事，透露第一天到韓國吃烤肉時主動跟老闆自我介紹，老闆搜尋後感到相當驚喜，隔天去炸醬麵店則是被老闆要求簽名，讓成員都相當開心。（編輯：張芷瑄）1111124