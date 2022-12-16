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台巴合製紀錄片「污川再生首部曲」巴西聖保羅放映

2022/12/16 08:24（12/16 08:36 更新）
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巴西時間14日上午在聖保羅華僑文教服務中心舉行台灣與巴西首部跨國合製紀錄片「污川再生首部曲」放映會，駐聖保羅辦事處長馮光中（中）與多位巴西環保團體代表出席。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年12月16日
巴西時間14日上午在聖保羅華僑文教服務中心舉行台灣與巴西首部跨國合製紀錄片「污川再生首部曲」放映會，駐聖保羅辦事處長馮光中（中）與多位巴西環保團體代表出席。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年12月16日
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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）首部台灣與巴西跨國合製紀錄片「污川再生首部曲」放映會14日上午在聖保羅華僑文教服務中心舉行，影片記錄台灣二仁溪及巴西切黛河整治歷程。

「污川再生首部曲」是台灣與巴西合作製作的紀錄片，雙方導演為薛常慧與巴波薩（Lygia Barbosa），內容交叉敘述台灣南部二仁溪與巴西聖保羅州切黛河（Tietê River）都曾因經濟開發而飽受污染，歷經20餘年整治及各界努力，如今又重現生機的相似命運。

駐聖保羅辦事處長馮光中、行政院環境保護署水質保護處長顏旭明、長榮大學河川保育中心主任洪慶宜、巴西非政府組織環保團體「拯救大西洋叢林」（SOS Mata Atlântica）、民間組織「畢林茲的孩子們」（Meninos da Billings）、聖保羅僑界人士及台灣民眾約40人在現場及線上參與這場放映會。

馮光中在放映後致詞表示，近年全球受氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、美中對抗及俄烏戰爭等影響，聯合國旗下組織如11月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）又未能發揮功能，此時理念相近國家就需要加強合作，共同面對變遷且未知的世局。

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馮光中說，台灣與巴西都是由移民構成的民主國家，經濟發展軌跡頗為相似，如早期均犧牲環境以促進經濟開發，他很高興看見雙方跨國合作拍攝河川整治紀錄片，期盼雙邊未來能有更多具體的環境保護與生態發展的交流與借鏡。

顏旭明致詞表示，樂於見證記錄台灣及巴西河川整治經歷的紀錄片，使台灣民眾瞭解巴西政府及環保團體整治切黛河的方法及努力，並分享環保署自2002年迄今在河川保育所獲得的成果及經驗，他誠摯邀請與會巴西人士赴台參訪台南二仁溪。（編輯：郭中翰）1111216

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