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實境秀打造逼真假體修補生理缺陷 重建患者信心

2023/1/4 14:19（1/4 14:47 更新）
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實境節目「假體真做」（Body Parts）邀臨床假體製作師打造幾可亂真的「假體」，修補患者生理缺憾。假體製作師為小耳症患者艾芮打造的「義耳」，完美貼合過去手術留下的痕跡，效果相當自然。（TLC提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月4日
實境節目「假體真做」（Body Parts）邀臨床假體製作師打造幾可亂真的「假體」，修補患者生理缺憾。假體製作師為小耳症患者艾芮打造的「義耳」，完美貼合過去手術留下的痕跡，效果相當自然。（TLC提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月4日
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（中央社記者葉冠吟台北4日電）許多人因先天疾病或必要手術失去身體某些部位，同時也喪失走入社會信心。實境節目「假體真做」邀臨床假體製作師打造幾可亂真的「假體」，修補患者生理缺憾也給予心靈支持。

假體製作師愛莉森魏斯特（Allison Vest）是重建身體部位殘缺缺陷構造專家，治療對象包含患有天生疾病、癌症與創傷的患者。她就像接受醫學專業訓練的藝術家，以矽膠為有需要的人製作形形色色、逼真的假體，從鼻子、耳朵、眼睛到腳趾各個部位應有盡有，讓患者在走出診間時，彷彿回到完美無缺狀態。

在「假體真做」（Body Parts）節目中，一年前因癌症進行全鼻切除手術的患者杰，雖保有嗅覺與味覺，呼吸功能也並未受到影響，但手術後出現在顏面正中央的大洞，常引來各種指指點點。讓原本個性外向活潑的他，失去回到正常生活的自信，不想在外拋頭露面。

為了替杰製作「義鼻」，假體製作師魏斯特必須先確認患者膚況是否敏感或泛紅，接著根據過去的生活照確定形狀、大小及比例，再根據對方需求選出數種鼻型，逐一進行角度、尺寸等細部調整與修正。即使掌握和術前完全相同鼻型，也不一定能完全適合現在的臉，為此魏斯特得竭盡所能融合兩者。

另一名求助患者是天生患有小耳症的艾芮，一出生就沒有右耳的外耳及耳道，不僅影響外觀，也影響了右耳的聽力，她因而感覺到被社會排斥。為了讓右耳能看起來更像左耳，艾芮在9年間動了18次顱顏手術，卻都未能順利達到效果。

魏斯特指出，小耳症往往長在臉部較前方的位置，高度也會稍低，單靠手術重建令患者大失所望的情形並不罕見。魏斯特則建議可利用過去以手術植入的軟組織為基礎，使部分構造與黏著式義耳看起來能融為一體。

「假體真做」將於7日起，每週六晚上10時在TLC頻道首播，見證假體製作師如何以精湛技藝，幫助患者重獲健全身心，為曾經有所缺憾的人重新帶來希望。（編輯：張雅淨）1120104

實境節目「假體真做」（Body Parts）邀臨床假體製作師打造幾可亂真的「假體」，修補患者生理缺憾。因癌症進行全鼻切除手術的患者杰，雖保有嗅覺與味覺，呼吸功能也並未受到影響，但手術後出現在顏面正中央的大洞，而求助假體製作師製作「義鼻」。（TLC提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月4日
實境節目「假體真做」（Body Parts）邀臨床假體製作師打造幾可亂真的「假體」，修補患者生理缺憾。因癌症進行全鼻切除手術的患者杰，雖保有嗅覺與味覺，呼吸功能也並未受到影響，但手術後出現在顏面正中央的大洞，而求助假體製作師製作「義鼻」。（TLC提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月4日
假體製作師以矽膠為有需要的人製作形形色色、逼真的假體，從鼻子、耳朵、眼睛到腳趾各個部位應有盡有，讓患者在走出診間時，彷彿回到完美無缺狀態。（TLC提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月4日
假體製作師以矽膠為有需要的人製作形形色色、逼真的假體，從鼻子、耳朵、眼睛到腳趾各個部位應有盡有，讓患者在走出診間時，彷彿回到完美無缺狀態。（TLC提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月4日
#愛莉森魏斯特
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