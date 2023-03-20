壞特？te前進校園 分享醫學院與音樂圈斜槓經驗

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（中央社記者王心妤台北20日電）金曲獎最佳新人壞特？te推出新單曲，並前進校園舉辦7場講唱會。壞特？te畢業於國防醫學院，她鼓勵學生勇敢嘗試與追尋夢想，也透露平時會對著鏡子說話，讓咬字更清楚。

壞特？te於2021年憑藉個人創作專輯A Bedroom of One's Own獲得金曲獎最佳新人獎。她近日推出新單曲Finally，也前進校園分享創作經驗。壞特？te透露，曾有學生哽咽提問「讀書的意義在哪裡？」她表示，很開心學生能思考讀書的意義，但也希望這名學生好好體驗過程，因為每件事都有意義，感受當下的快樂並相信自己的選擇是最重要的。

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壞特？te表示，希望每個人都勇敢追尋夢想，「所有藉口是你自己選擇綁住自己，想想怎麼樣可以讓自己開心，想找到什麼，自然就有動力去做。」

首次舉辦講唱會，壞特？te事前花了1個月做功課，還對著鏡子練習口條。她透露，前段時間每天都對著鏡子練習講話，因為平常講話很快，特別要求自己講話不要糊在一起，發音再清楚一點，並且速度放慢，增添一點抑揚頓挫，讓大家更好入耳。壞特？te表示，除了新單曲，預計6月推出新專輯。（編輯：張雅淨）1120320