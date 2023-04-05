「大黃蜂」鋼琴家再度訪台 心心念念小火鍋

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以鋼琴曲「大黃蜂的飛行」席捲全球的克羅埃西亞鋼琴家邁可森（Maksim Mrvica），16日將抵台準備全台巡迴音樂會。（好滿意音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年4月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）以鋼琴曲「大黃蜂的飛行」席捲全球的克羅埃西亞鋼琴家邁可森，16日將抵台準備全台巡迴音樂會，2年前曾拜訪台灣的邁可森透露，自己特別思念台灣的小火鍋，大讚是「人間美味」。

獲獎無數的邁可森（Maksim Mrvica）以結合古典和現代流行樂元素，顛覆一貫的鋼琴演奏，他的專輯更在全球五57個國家，打破超越400萬張的銷售記錄，成為亞洲MTV年度最佳新人獎。

近期歷經英國、法國、馬來西亞、新加坡與韓國音樂會後，邁可森將來台演出，台灣更將作為「邁可森Maksim-The Collection-音樂會」亞洲第一也是唯一一站，特別攜弦樂團共同演出的國家。他不僅為此次音樂會添加新元素，也是回饋樂迷一直以來的支持，無論在視覺或聽覺震撼程度，皆雙雙全面升級。

邁可森2021年曾不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，堅持將音樂帶來台灣，3場鋼琴獨奏秀全數售罄。回想當時，邁可森透過主辦單位分享：「當時全世界都停擺，隔離期間練了很多琴，我很感謝台灣粉絲可以給我一個演奏的機會，在全世界疫情嚴峻情勢下，依然可以在台灣演奏自己的成名曲是一件很幸福的事情。」

邁可森笑說，自己心心念念台灣的小火鍋，覺得是人間美味，但還是不敢吃動物肝臟。眼看疫情已漸漸消退，邁可森表示此番來台將把握時光，多留1、2天，想到台灣東部走走、爬爬山，「希望多接近自然風光來放鬆靈魂！」

邁可森全台巡迴音樂會將從18日起，在台北國際會議中心演出，22日、23日則移師高雄文化中心至德堂與台中中興大學惠蓀堂；台灣結束演出後，5月將前往北美進行巡演，將到溫哥華，多倫多，紐約，芝加哥，西雅圖等城市。（編輯：李亨山）1120405