探訪歷史釀出來的烈酒 紀錄片揭金門高粱製程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北6日電）紀錄片「台灣超級工廠」最新一集帶觀眾走進歷史悠久的金門酒廠，探索台灣最暢銷烈酒，如何在結合傳統與現代製作方法下，創造具有台灣獨特風味、誕生於國共內戰時期的高粱酒。

「台灣超級工廠」（Taiwan’s Mega Factories）製作人高偉豪表示，金門高粱是從歷史釀出來的酒，它誕生於1949年國共戰爭時期，經過70年後，這款釀於戰地的高粱酒已是台灣最暢銷的烈酒，每天消費量超過45000公升。

高偉豪分享，國際近年高度關注兩岸情勢，僅距離廈門不到2公里的金門，具特殊地理位置，今年一月台灣總統大選期間，許多外媒絡繹不絕造訪金門，但鮮少有人深入探究這座「從軍營中誕生出來」酒廠的製酒工法與背後故事。團隊希望透過紀錄片，讓全世界觀眾更了解金門高粱酒產製的背後故事，進而認識台灣的歷史及文化。

為完整呈現金門高粱酒的產製過程，製作團隊分別探訪金寧廠及金城廠的2間工廠。金寧廠為現代化的大型工廠，佔地21公頃，產製金門酒廠大部分的產品，而位於原九龍江酒廠舊址的金城廠則保有傳統製法，採用古老的紅磚發酵池，釀造出金門高粱特有的酒香。

片中受訪者包含種植高粱的農民、釀酒師、品酒師等人員，忠實記錄金門高粱酒從無到有的繁複程序。此外，為突顯金門高粱酒的歷史意義，特別搭配國共戰爭歷史影像，帶領觀眾從廠房實景、歷史縱深，全方面了解金門高粱酒。

金門酒廠總經理丁丞康表示，古老的製法是金門酒廠的核心價值，因為金門島嶼獨特的環境，造就出金門高粱酒特殊的風味與韻味，是其他工廠和酒廠無法媲美的。

「台灣超級工廠」系列共5集，每集30分鐘，聚焦台灣享譽世界的工廠，透過3D動畫及實拍帶觀眾親臨現場，透視冠軍產業的秘密，由長期為國家地理頻道拍攝紀錄片的羅威國際製作，最新一集已於今天上架TaiwanPlus官網及TaiwanPlus Docs YouTube頻道。（編輯：龍柏安）1130306

TaiwanPlus旗艦紀錄片「台灣超級工廠」（Taiwan's Mega Factories）採訪金門酒廠，片中分享金門地下軍事坑道因恆溫恆濕非常適合存放酒。（TaiwanPlus提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年3月6日