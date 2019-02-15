習近平見美方代表：合作要有原則 下週再接再厲

（中央社台北15日電）中國國家主席習近平今天會見美國貿易談判代表時說，下週，雙方還將在美國華盛頓見面，「希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協議」；他說，中方願意合作，但「合作是有原則的」。

中美貿易戰暫時休兵的期限是3月1日，在這個期限之前，中美雙方代表一來一往，已密集展開數次談判磋商。

中美貿易代表團14、15日在北京進行新一輪兩國經貿高級別磋商。結束後，習近平在人民會堂會見了萊特海澤（Robert Lighthizer）和梅努欽（Steven Mnuchin）等人，中國國務院副總理劉鶴和國務委員兼外交部長王毅也參與會見。

新華社報導，習近平在會面時表示，中美兩國誰也離不開誰，合則兩利，鬥則俱傷，合作是最好的選擇。對於雙方經貿分歧和摩擦問題，中方願意採取合作的方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協議。但他強調，「當然，合作是有原則的」。

習近平說，這兩天雙方團隊的磋商又取得了重要階段性進展，「下週，雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協議」。

習近平也重申，去年12月他和美國總統川普在阿根廷會晤「達成重要共識」，兩國要共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。他並稱，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。

根據新華社，萊特海澤和梅努欽表示，過去兩天中美雙方就共同關心的經貿問題進行了深入討論，在重要和困難的問題上取得了新的進展，但還有許多工作要做。下個階段，美方團隊願和中方團隊一道，密切溝通、加緊工作，爭取達成符合雙方利益的協議。

報導稱，萊特海澤和梅努欽在會面時轉達了川普對習近平的問候，並表示川普期待和習近平保持密切溝通。習近平則表示，非常珍視和川普的「良好工作關係」，願和他通過各種方式保持聯繫。（編輯：張淑伶/林克倫）1080215