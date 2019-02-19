向國際發聲闡述兩岸關係 總統盼繼續領導國家

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文接受國際媒體專訪為台灣發聲，向國際社會闡述兩岸關係及台灣在當中的關鍵角色；也被動提到未來的4年希望繼續帶領國家，完成使命。

張惇涵下午表示，蔡總統是在18日接受CNN專訪，主要是希望透過國際媒體，為台灣發聲，專訪中主要談及當前國際局勢，讓世界知道台灣為什麼重要，並且為何台灣的角色越來越重要，也向國際社會闡述兩岸關係以及台灣在當中的關鍵角色。

同時，他表示，CNN也就蔡總統求學生涯、參與政治的過程，向總統進行訪談。

另外，張惇涵表示，主持人在專訪時問及蔡總統對2020總統大選的想法時，蔡總統表示，任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事，總統當然也希望未來的4年能夠繼續帶領國家，完成使命。

張惇涵表示，蔡總統在受訪的過程中，也化身行銷台灣代言人，帶著CNN記者前往西門町，品嚐排骨飯、雞腿等台灣傳統美食，並推薦滷味伴手禮，總統希望透過這項專訪，讓世界看到台灣充滿傳統與現代的豐富面貌。（編輯：楊凱翔）1080219