越南淪為非洲豬瘟疫區 加強防疫

（中央社河內20日電）越南因北部地區發現非洲豬瘟病例，淪為疫區。獸醫部門昨天立即要求相關單位加強防疫工作，同時安撫民眾不必過度擔憂。

越南「青年報」新聞網站報導，獸醫局近日在興安（Hung Yen）和太平（Thai Binh）2個北部省分發現8個農戶養殖的豬場感染非洲豬瘟病毒，已撲殺257頭豬。

報導引述越南獸醫局局長范文東（Pham Van Dong）指出，獸醫局2月初發現疑似非洲豬瘟疫情跡象，立即採樣送驗，經多次在境內各實驗室檢驗，甚至諮詢國際，確定是非洲豬瘟病例，才公布發現疫情。

對於越南內地省分發現非洲豬瘟病例而不是與中國邊界接壤省分先爆發疫情的原因，范文東表示，目前是鳥類從俄羅斯、中國和蒙古遷徙到氣候較溫暖國家的季節，這可能是非洲豬瘟疫情病毒透過候鳥蔓延到越南的原因，也不排除旅客攜帶被病毒感染豬肉製品進入越南的可能。

報導指出，疫情發現後，越南獸醫局立即與當地相關單位配合，展開防疫，包括撲殺上述8個農戶養殖全部豬隻，消毒以及採樣送驗等作業。

報導說，獸醫局已成立移動式檢疫站與工作小組，密切管控疫區豬隻屠殺、豬肉製品運輸與銷售等活動，加強管理農戶豬隻養殖活動以及採樣送驗等作業，加強宣導工作，呼籲民眾提高防疫意識，如果發現養殖豬隻有可疑跡象，應立即呈報有關單位，以利有效處理與及時控制疫情蔓延。

報導說，越南獸醫局也安撫民眾不必對疫情過度擔憂，指出非洲豬瘟病毒不會傳染給人類，所以可以安心食用來源明確的豬肉製品。

越南因北部地區發現非洲豬瘟病例後，成為亞洲地區繼中國、蒙古後第3個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東南亞第一個發生疫情的國家。（編輯：陳永昌）1080220