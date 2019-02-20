歐洲議會相挺 總統：堅持自由民主必獲支持

總統蔡英文（右）20日上午在總統府接見「歐洲議會議員訪團」，歐洲議會友台小組主席藍根（Werner LANGEN）（左）送上155名歐洲議會議員的聯署，表示對台灣認同與支持。中央社記者鄭傑文攝 108年2月20日

（中央社記者溫貴香台北20日電）歐洲議會友臺小組主席朗根今天將155位議員共同連署的「促進臺海和平與穩定聲明」面呈蔡總統。總統說，這證明只要堅持自由民主理念，國際社會一定會給臺灣最大的支持。

蔡總統上午接見「歐洲議會議員訪團」成員。會談開始前，歐洲議會友臺小組主席朗根（Werner Langen）首先呈送由155位歐洲議會議員共同連署的「促進臺海和平與穩定聲明」給蔡總統。

朗根表示，這份聲明傳遞來自歐洲的訊息，在今天具有無比的重要性。臺灣以及整個區域的和平穩定及繁榮，只能透過對話實現，而不是透過威脅或武力。

蔡總統也代表政府及人民對歐洲議會議員的支持表達感謝，並期待雙方未來進一步的合作。

總統致詞時表示，非常歡迎老朋友再度光臨臺灣。尤其是朗根，從2014年出任友臺小組主席以來，一直在歐洲議會積極促進臺灣與歐盟關係，她要特別致上最深的感謝。剛剛朗根送給臺灣的這份禮物，也讓她非常開心。

總統說，這份朗根領銜推動、由155位歐洲議會友臺小組議員共同連署的「促進臺海和平與穩定聲明」，也證明了只要堅持自由民主的理念，國際社會一定會給臺灣最大的支持。

總統提到，過去兩年多，中國對臺灣的打壓，試圖片面改變臺海現狀等作為，都已經引起國際社會的高度注意。歐洲議會今年所舉辦的兩岸關係最新發展辯論，朗根、議員貝爾德（Bas Belder）、庫侃（Eduard Kukan）及蒲睿達（Cristian Dan Preda）都挺身而出，為臺灣仗義執言。對此，總統代表臺灣人民向他們表達感謝。

蔡總統說，歐洲議會的友臺小組，長期以來不僅支持多項有關臺灣的決議，也一直在用最具體的方式支持臺灣。比如去年5月通過決議，呼籲執委會儘速完成臺歐盟雙邊投資協議（BIA）的準備工作。同年12月又通過決議，再次強調必須維持印太地區的安全和平，也多次重申臺灣在戰略和區域安全上的重要性。

總統表示，放眼未來，臺灣做為歐盟理念相近的重要夥伴，希望雙方在共享的核心理念與價值之上，繼續深化交流合作，讓雙邊關係持續穩健邁進。（編輯：李信寬）1080220