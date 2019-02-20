劉鶴訪美 學者：可能代表習近平簽文件

（中央社記者張淑伶上海20日電）中國國務院副總理劉鶴將二度以中國國家主席習近平特使身分赴美貿易談判。有中國學者指出，劉鶴可能會代表習近平簽署一些文件；但即使中美簽了備忘錄，也不代表雙方沒有分歧。

劉鶴去年5月曾以習近平特使身分率團赴美談判，但美國仍從當年7月6日開始對從中國進口的340億美元商品加徵25%關稅，打響了兩國貿易戰的第一槍。

明天開始，劉鶴二度以習近平特使身分赴美貿易談判。中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河認為，劉鶴此行可能還會代表習近平簽署一些文件，超越他上一輪訪華盛頓所取得的進展。

新加坡聯合早報19日及20日報導，成曉河認為，去年5月，中國希望避免貿易戰大規模爆發，把一些爭議基本擺平，但雙方並沒有談成；而這次距離雙方團隊上次磋商僅一週，官員們「時差還沒倒過來就繼續談」，說明中美談判很緊迫，雙方依然希望能在3月1日期限前達成協議。

報導說，14、15日在北京舉行的貿易談判中，中美已開始就一份諒解備忘錄進行了磋商，雙方同意兩國之間作出的所有承諾，都將備註在這份備忘錄中。這份備忘錄如今有待簽署。

報導引述北京大學國家發展研究院副院長余淼杰說，透過備忘錄，將中美至今談判取得的成果以文本形式固定下來，這將成為進一步磋商的基礎。但他提醒，即使簽署了備忘錄，也不代表中美不存在分歧。

他判斷，美國3月1日可能採取的策略有3個：一是將中國商品關稅從10%上調至25%；二是改為不徵收關稅；三是延長談判期限。最後一個選項可能性最大。因為美國要求中國承諾的結構性改革是長期布局，給予更多時間緩衝是較現實的選擇。

此外，也有分析認為，中美要敲定協議需兩國元首會面，但目前距離3月1日不到10天，習近平和美國總統川普在本月底見面的機率越來越低，3月1日後繼續談的可能性更高。（編輯：馮昭）1080220