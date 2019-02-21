華為技術遭質疑 中：5G不專屬於某國

（中央社記者邱國強北京21日電）針對華為參與歐洲國家5G建設遭質疑，中國外交部發言人耿爽今天說，5G技術「不是某個或某幾個國家的專屬」，中國希望各國能「基於自己獨立判斷」，作出符合時代潮流的選擇。

中國外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體詢問時，作上述表示。

耿爽說，第5代行動通信技術（5G）作為一項前沿科技，「不是某個或某幾個國家的專屬」，而是關乎全球經濟發展、世界各國利益和人類文明進步的大事。5G技術是全球化大潮下各國交流合作的產業，是國際社會共同的高科技創新成果。

他表示，5G的全球產業鏈、供應鏈與價值鏈高度融合，無法人為地割裂或剝離，否則將影響互利共贏的多邊合作，損害開放包容的市場環境，破壞公平公正非歧視的國際規則。

耿爽又說，中方將繼續秉持「共商、共建、共享」，與各方共同把握新一輪科技革命帶來的巨大發展機遇，加強包括5G在內的科技交流合作，努力實現共同發展，為促進全人類的福祉作出積極貢獻。

他指出，在這個過程中，中方希望各國都能「基於自己的獨立判斷，作出符合自身利益也符合時代潮流的判斷和選擇」。（編輯：林克倫）1080221