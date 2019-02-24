越南非洲豬瘟蔓延 海防市淪為疫區

（中央社河內24日電）越南北部地區非洲豬瘟疫情升溫，繼興安和太平2省後，海防市獸醫部門近日也在當地發現病例，成為全國第3個省市淪為疫區。

越南獸醫局日前在興安省（Hung Yen）和太平省（Thai Binh）發現8個農戶養殖的豬場感染非洲豬瘟病毒，19日宣布淪為疫區。

「青年報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部獸醫局官員證實，已在海防市（Hai Phong）水源縣（Thuy Nguyen）驗出非洲豬瘟疫情病毒。

報導指出，獸醫部門22日在當地一個農戶豬場採取5項死豬樣本送驗，結果其中2項樣本對非洲豬瘟呈現陽性。越南獸醫局正與海防市相關部門配合展開封鎖疫區與防疫等作業，以免疫情繼續蔓延。

越南獸醫局19日宣布首度發現非洲豬瘟病例，淪為疫區，成為亞洲繼中國、蒙古後第3個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東南亞第一個發生疫情的國家。

越南獸醫部門官員表示，由於越中邊界地區人員來往頻繁以及越南境內豬肉運輸、買賣活動熱絡，尤其是春節前後時間更為熱絡，因此非洲豬瘟疫情繼續蔓延的危機升高。（編輯：陳永昌）1080224