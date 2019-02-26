美中貿易談判取得進展 川普：簽署協議峰會近

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普表示，美中貿易談判取得進展，談判人員接近達成協議，他預期將和中國國家主席習近平舉行一場「簽署峰會」，簽署雙方貿易協議。

川普昨天推文表示，他將延後3月1日對價值2000億美元中國商品提高關稅的期限後，全球金融市場聞訊大漲。

川普的決定讓美中貿易戰免於持續升溫，這場貿易戰已讓兩國付出數十億美元代價，全球金融市場也因此陷入震盪。

法新社報導，川普昨晚接見各州州長時說，他預期美中談判人員很快將繼續談判，「而且我們很快將有另一場峰會」。

川普說：「我們將舉行簽署峰會，這樣更好，但願我們能夠完成。不過，我們已十分接近。」

川普還告訴在場州長，「未來一兩週內將有大新聞」。

路透社報導，美中高階談判人員週末在華府開會，朝達成協議努力，以結束這場自去年中展開的針鋒相對貿易戰。

川普雖以談判取得進展為由，延長對中國商品進一步提高關稅期限，但他也警告，雙方「可能很快達成協議，也可能根本不會達成」。

談判人員還在努力克服雙方在確保中國兌現承諾的落實機制方面的歧見。華府希望把落實機制納入協議中。

川普還說，假設雙方談判取得更多進展，他計劃在他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）和習近平會面。

川普今天推文說：「（美國）中國貿易協議來到進階的階段。兩國關係十分強健。我因此同意延後美國提高關稅的期限。讓我們拭目以待。」（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080226