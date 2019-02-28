談中結構改革 美貿易代表：多採購無法解決

（中央社記者鄭崇生華盛頓27日專電）美國貿易代表萊特海澤今天說，對中國過去沒能兌現在貿易上的承諾感到「失望」，中國的結構改革問題嚴重，不是多買美國貨就能解決，「需要新規則」。

美國聯邦眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）上午舉行美中貿易聽證會，萊特海澤（Robert Lighthizer）在書面證詞中指出，美國在貿易領域面臨許多挑戰，中國帶來最大挑戰，而現在和中國正緊鑼密鼓進行貿易談判，他全心關注結構性改革及確保新協定的執行能力，這兩點最重要。

他說，雖然現在預測貿易談判結果還太早，但美國總統川普政府正就重要結構改革議題施壓中國，尤其是智慧財產權及強迫技術轉移問題，美國希望能獲得更公平的競爭環境，「檯面上的這些議題太嚴重，不是承諾額外採購（美國）貨品就能解決，我們需要新規則」。

第2點，他表示，美國貿易代表署（USTR）非常清楚和中國的貿易關係發展史，對中國沒兌現過去承諾「失望」，因此，川普政府對任何新的貿易協定，都非常關注要能確保協定的執行能力。

萊特海澤說，美國要如何和像中國這樣的國家打交道，中國這個世界第二大經濟體，仍持續扭曲市場體制的運作，他認為，除了美國，沒有哪一個國家勇於面對這樣的嚴峻挑戰。

他也重申許多中國不公平的貿易作為，包括網路駭客威脅、竊取智慧財產權等，傷害美國企業及勞工，而時間點就是在讓中國加入世界貿易組織（WTO）後，各項問題都變嚴重，川普政府有堅定決心要改變這類情況。（編輯：劉學源）1080227