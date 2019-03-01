更多編輯台推薦新聞：
影片／馮羿再登艾倫秀 烏克麗麗飆搖滾樂全球驚豔
娛樂

影片／馮羿再登艾倫秀 烏克麗麗飆搖滾樂全球驚豔

時尚環保蔬食樂 全球中央透視健康吃素
生活

時尚環保蔬食樂 全球中央透視健康吃素

加前司法部長爆炸性證詞 杜魯道面臨下台危機
國際

加前司法部長爆炸性證詞 杜魯道面臨下台危機

外國友人疾呼放天燈是災難 新北市尋環保觀光雙贏
地方

外國友人疾呼放天燈是災難 新北市尋環保觀光雙贏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

2018年美國經濟成長2.9% 未達川普保3目標

最新更新：2019/03/01 08:21

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）儘管美國聯邦政府推出1.5兆美元減稅和擴大支出措施，但2018年美國經濟成長2.9%，未實現川普政府的3%目標，經濟學家表示從此之後，成長只會放慢。

美國商務部今天公布的數據顯示，去年第4季經濟成長表現優於預期，推動2018年國內生產毛額（GDP）成長2.9%，差點達標。

美國總統川普曾吹捧說經濟是他任期中最大的成就之一，去年7月更宣稱他的政府「完成了歷史性的經濟逆轉」。川普競選時曾做出要讓經濟成長年率達4%的承諾，一直以來不被分析師看好。

納羅夫經濟顧問公司（Naroff Economic Advisors）首席經濟專家納羅夫（Joel Naroff）說：「我們回到歐巴馬任期內大多時候所經歷的可持續成長步調。」

去年第4季GDP年化季增率為2.6%，第3季年化季增率則為3.4%。路透社訪調的經濟學家當時預測，去年第4季GDP成長2.3%。

2018年經濟成長為2015年以來最佳，高於2017年的2.2%，也是2018年7月以來最長的擴張紀錄。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080301

地機族