2018年美國經濟成長2.9% 未達川普保3目標

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）儘管美國聯邦政府推出1.5兆美元減稅和擴大支出措施，但2018年美國經濟成長2.9%，未實現川普政府的3%目標，經濟學家表示從此之後，成長只會放慢。

美國商務部今天公布的數據顯示，去年第4季經濟成長表現優於預期，推動2018年國內生產毛額（GDP）成長2.9%，差點達標。

美國總統川普曾吹捧說經濟是他任期中最大的成就之一，去年7月更宣稱他的政府「完成了歷史性的經濟逆轉」。川普競選時曾做出要讓經濟成長年率達4%的承諾，一直以來不被分析師看好。

納羅夫經濟顧問公司（Naroff Economic Advisors）首席經濟專家納羅夫（Joel Naroff）說：「我們回到歐巴馬任期內大多時候所經歷的可持續成長步調。」

去年第4季GDP年化季增率為2.6%，第3季年化季增率則為3.4%。路透社訪調的經濟學家當時預測，去年第4季GDP成長2.3%。

2018年經濟成長為2015年以來最佳，高於2017年的2.2%，也是2018年7月以來最長的擴張紀錄。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080301