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人類幹細胞植入動物研究 日本同意放行

最新更新：2019/03/04 22:04

（中央社東京4日綜合外電報導）日本當局已同意准許人類幹細胞植入動物的研究，這類研究最後能在動物體內培養可供移植的人類器官，由於涉及倫理問題，爭議聲不斷。

日本官員告訴法新社，文部科學省1日修訂指引方針，意味著日本研究人員現在可以申請使用這項研究技術的許可。

這項研究程序涉及將人類誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）植入到有胚胎的動物，剛開始可能是豬隻。iPS細胞可轉化成人體各部位的細胞。

研究的概念是iPS細胞可在動物胚胎內成長為可供移植的人體器官。

日本之前基於這會造成人類和動物之間的界線模糊，引發道德爭議，規定研究人員在植入人類細胞14天後，必須終止動物胚胎生長。

舊版指導方針也規定研究人員不得將胚胎置入動物子宮，讓胚胎繼續成長。

但文部科學省在修訂版指導方針中移除這兩項規定，「因為我們已獲致結論，認為結合人類和動物細胞產生新生物體的研究，技術上零風險」。

舉例來說，研究人員現在可以做出一個擁有人類胰臟的動物胚胎，然後置入豬隻的子宮內，理論上會誕生一隻有人類胰臟的豬寶寶。

事實上，其他地方的研究人員已從事類似的研究，但在動物寶寶誕生前，即終止實驗，避免製造混合人類和動物細胞的動物，引發棘手的道德問題。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080304

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