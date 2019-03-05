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科學家發現抗體 能對抗3種伊波拉病毒

最新更新：2019/03/05 21:50

（中央社巴黎4日綜合外電報導）科學家今天表示，已經在伊波拉病毒（Ebola）倖存者身上發現一種抗體，能對抗感染人類的所有3種伊波拉病毒，最終可能發展出對抗伊波拉病毒的通用疫苗。

法新社報導，如果伊波拉患者沒有獲得治療，致死率可高達90%。2014年至2015年，西非地區爆發伊波拉病毒疫情，導致逾1萬1000人喪命。

如今科學家首度相信，他們已經從西非伊波拉疫情的一名倖存者身上發現一種抗體，可以用來對抗感染人類的全部3種伊波拉病毒。

美國紐約愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）微生物學和免疫學教授展德蘭（Kartik Chandran）表示，他和研究同仁已經找出伊波拉病毒的「致命弱點」。

研究團隊將成果發表在「自然結構與分子生物學」（Nature Structural & Molecular Biology）期刊，他們分析了一種已知能有效對抗兩種伊波拉病毒的抗體。

他們發現這種抗體鎖定伊波拉病毒的確切部位，且注意到抗體使用「誘餌物質」（decoy material）能滲入第3種伊波拉病毒的表面。

美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）教授薩費爾（NErica Ollmann Saphire）告訴法新社：「透過誘餌物質，抗體能找到各種不同伊波拉病毒所共有的有效目標。」

展德蘭還指出，找到一種抗體能有效對抗所有感染人類的伊波拉病毒，將有助於開發通用疫苗，甚至是伊波拉病毒的療法。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1080305

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