MMR麻疹疫苗不會造成自閉症 大型研究證實

一份追蹤65萬多名丹麥孩童超過10年的研究證實，麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗不會增加兒童自閉症風險。此為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）一份追蹤65萬多名丹麥孩童超過10年的研究，讓研究人員得出與先前多份研究相同的結論：麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）不會增加兒童自閉症風險。

這份研究追蹤1999至2010年間出生的所有丹麥小孩，比較確診自閉症的兒童施打和未打疫苗的人數，追蹤時間直到2013年。

研究人員在美國「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）寫道：「在丹麥全國性兒童人口之中，我們並未發現打了MMR疫苗會增加自閉症風險的證據。」

丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）、哥本哈根大學（University of Copenhagen）與美國史丹佛大學（Stanford University）醫學院的報告執筆人指出，這份研究和2002年追蹤53萬7000名丹麥孩童的結論相同。

他們還提及，另10份兒童疫苗研究，包括6種MMR疫苗研究，也未發現施打疫苗和自閉症的關聯。

和長達多年追蹤數十萬人、得出MMR疫苗與自閉症沒有關聯的研究相較，1998年一份認為疫苗和自閉症有關聯的研究對象僅有12名兒童，但反疫苗人士直到現在卻還常常引用那份研究來反對施打疫苗。

刊登1998年研究的醫學期刊後來撤回報告，偽造研究結果的報告作者也被吊銷醫生執照。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1080306