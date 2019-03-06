廚餘桶嬰屍案 新加坡情侶迄今仍神隱

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）台灣檢警偵辦新加坡情侶嬰屍案，雖比對飯店浴室採集血跡DNA與女嬰相符，並會同法醫解剖，但仍無法取得情侶DNA進行比對。這對情侶迄今在新加坡已神隱6天。

新北市新店警方偵辦廚餘桶嬰屍案，已鎖定新加坡來台情侶，經採檢情侶在飯店浴室的血跡DNA鑑識結果，證實血跡和女嬰DNA相符。台北地檢署檢察官昨天也會同法醫解剖，結果尚未出爐

台灣檢警雖逐步抽絲剝繭，但因尚未採集到這對情侶的DNA，破案仍缺臨門一腳。

這對新加坡籍情侶是23歲的王姓男子與24歲的郭姓女子，他們2月19日入境台灣，暫住台北市武昌街二段的飯店。根據警方調查，這對情侶在女嬰屍體被發現當天辦理退房，同一天下午4時36分火速離境。這兩人於26日搭機返回新加坡。

疑與案情有關的郭姓女子目前從事旅遊業，根據她父親說法，女兒赴台灣旅遊返回新加坡後隔天就上班，每天都回家，沒有任何異狀。女兒返回新加坡還帶了紫芋糕等伴手禮。

郭姓女子的父親指出，女兒之前的確肥胖，但從台灣返回新加坡之後，仍是維持肥胖身材，並沒有特別改變之處。

王姓男子則多日沒有和家人聯繫，他的父親也心急如焚。

另外，新加坡媒體「新明日報」報導，這對情侶迄今已神隱6天。（編輯：周永捷）1080306