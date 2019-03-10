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麻疹爆發紐西蘭急調疫苗 染病人數恐再增

最新更新：2019/03/10 11:40

（中央社墨爾本10日綜合外電報導）紐西蘭坎特布里區（Canterbury）麻疹確診案例增至20起，數以千計疫苗正送往當地醫療中心；醫護人員警告，在未來幾天到幾週，患病人數恐進一步增加。

全球麻疹病例增加，包括美國和德國等富裕國家也未倖免於難。在這些地區，部分家長多因哲學或宗教因素，或抱持已獲醫學科學平反的疑慮，認為麻疹、腮腺炎和德國麻疹（MMR）疫苗會造成自閉症，而心生抗拒。

自疫情於2月底爆發以來，坎特布里醫療中心疫苗便出現短缺，3000劑德國麻疹疫苗已在今天前送抵各家醫院，另外還有1.8萬劑會在13日前送抵這個地區。

坎特布里區衛生委員會在聲明中表示：「現在可以認為，麻疹正在我們的社區裡面大肆流行。」

最新疫情爆發來自據信為非全然免疫的族群，免疫者為曾施打2劑德國麻疹預防針者、先前曾感染麻疹疾病者，或在1969年前出生者。

委員會表示：「當非免疫者與感染者的距離在2公尺內，即使接觸時間短暫，都有9成機會感染麻疹。」

根據世界衛生組織（WHO），即使疫苗十分有效，全球2017年仍有約11萬人死於麻疹，其中大多為5歲以下幼兒。

紐西蘭衛生部2月底發表聲明說，自2012年以來，紐西蘭所有麻疹案例皆屬境外移入。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1080310

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