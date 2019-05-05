股神繼承人是誰 巴菲特側答：阿貝爾和詹恩很棒

（中央社奧瑪哈4日綜合外電報導）究竟誰將成為股神巴菲特（Warren Buffett）帝國的繼承人？這位美國億萬富翁今天透露一絲線索，但未完全說明他心中的計畫。

全球第3大富豪巴菲特在波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）年度股東大會中還說，公司最近投資亞馬遜公司（Amazon），並非要改變策略聚焦矽谷科技公司。

在波克夏龐大的投資組合中，大部分都不是聚焦在科技公司。

詢及誰將成為他的繼承人，高齡88歲的巴菲特並未直接回答，他只說，下屬阿貝爾（Gregory Abel）和詹恩（Ajit Jain）不久後將加入他和副董事長孟格（Charles Munger）的行列。

現年57歲的阿貝爾和67歲的詹恩去年才升任波克夏董事，而孟格已高齡95歲。

一向被稱為「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的巴菲特說： 「不可能有比阿貝爾和詹恩更棒的營運主管了，他們的表現非常傑出。」

數十年來，巴菲特和孟格一直是波克夏的巨星，詹恩今天也在股東會上回答一名股東的問題，不過他是在台下作答。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080505