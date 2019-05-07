川普推特施壓 中國官媒：中方應保持定力

（中央社台北7日電）美國總統川普6日在推特發文，威脅對中國加徵關稅。中國官媒第一時間對此沉默，具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」終於在6日深夜發文表示，保持定力是處理中美問題最重要的素養。

陶然筆記為中國國務院舉辦、中宣部領導的黨報「經濟日報」旗下的微信公眾號。

陶然筆記認為，川普推特的措辭，展現出極限施壓的思路，是想「擺出要掀桌子的樣子，看看能再撈點啥」。

文章指出，美方威脅對中國的產品加徵關稅，類似的狀況以前多次出現，中方的立場和態度也一直非常明確；因此美方在磋商關鍵時刻拋出這個內容，也不必感到太意外。

儘管川普在推文中表示，這些支付給美國的關稅對商品成本影響不大，主要是由中國承擔，但陶然筆記仍表示，「美國也應思考這個表態對自己的負面影響」。

文章指出，美國遊說組織「關稅傷害美國腹地」（Tariffs Hurt the Heartland）在6日聲明，美國人過去10個月在為貿易戰的全部成本埋單；上調關稅將懲罰美國農民、產業和消費者；關稅上調25%會損害美國100萬個就業崗位，和加大金融市場動盪。

陶然筆記認為，美國一再強調中方未滿足美方訴求，但對這些訴求是否合理、公平，往往忽略不提。文章也表示，中國前期的低調姿態，表明已經做好應對各種情況的準備；並強調過去一年證明，「美國加徵關稅的衝擊是可控的」，第一季的經濟數據證實中國經濟的強韌。

文章也強調，中國「堅持擴大開放，堅持高質量發展」的方針不變，以中美目前的體量對比、發展趨勢分析，只要能堅持專心發展自己，無論美國人採取什麼措施，帶來的負面影響都是可預期、可控的。

文章稱，美國折騰來折騰去，最後還是繞不開那張談判桌，「在那天到來之前，保持定力是處理中美問題最重要的素養」。

新華社及人民日報的微信公眾號今天都刊發這篇標題「磋商又生波瀾，中方態度依舊」的文章，作為官方的表態。（編輯：張淑伶）1080507