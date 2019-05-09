50元紙鈔少了個i 澳洲央行糗認拼錯字

澳洲央行發行新版50元紙鈔，以縮影印刷印上澳洲第一位女國會議員伊迪斯科文1921年在國會處女演說的演講詞，但被眼尖民眾發現裡面「責任」一字少拼了一個i。（圖取自澳洲儲備銀行網頁banknotes.rba.gov.au）

（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲央行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）主管今天滿臉通紅，尷尬地坦承犯下錯誤，因為他們標榜採用新科技的50元新鈔，竟被一名民眾揪出拼錯字。

這版新鈔有許多安全特點，像是以縮影印刷印上澳洲第一位女國會議員伊迪斯．科文（Edith Cowan）1921年在國會處女演說的演講詞，但鈔票採用的科技，似乎少了拼字檢查這一項。

鈔票發行7個月後，才有民眾注意到鈔票印的演講詞裡面，「責任」一字少拼了一個i，把responsibility，拼成了responsibilty。

這段文字用肉眼幾乎看不清楚，要不是有位目光銳利的廣播電台聽眾揪了出來，澳洲央行或許也不會注意到。

但澳洲央行沒打算回收市面上流通的鈔票。

央行發言人表示：「澳洲儲備銀行知道有這個錯誤，下次重印時會改正。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1080509